Il futuro di Lazetic tra l'ipotesi prestito e un anno in Primavera

Un giocatore che deve ancora definire il suo prossimo futuro è Marko Lazetic. Il 18enne serbo è arrivato al Milan nel mercato di gennaio e con la prima squadra ha collezionato solo panchine e qualche scampolo di gara nel derby di Coppa Italia perso a metà aprile. Per il resto sei presenze in primavera, zero gol. Come riporta oggi Tuttosport, le strade che possono essere intraprese sono due: o la via del prestito, magari a una squadra di B, dove Lazetic possa farsi le ossa; oppure confermare l'attaccante nella rosa della Primavera fin da subito. Lazetic è giovane e il Milan vuole farlom crescere.