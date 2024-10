Il Genoa acquista uno svincolato: per Gaston Pereiro visite e prima seduta

(ANSA) - GENOVA, 14 OTT - Visite mediche in corso per il nuovo rinforzo del Genoa l'uruguaiano Gaston Pereiro, che ha firmato un contratto sino a giugno e sarà subito a disposizione del tecnico Gilardino. Pereiro, trequartista svincolatosi dal Cagliari a fine agosto, potrà dunque già esordire sabato prossimo alla ripresa contro il Bologna. Una scelta, quella del suo arrivo, dettata sia dall'emergenza legata ai tanti infortuni sia dal difficile avvio di stagione con il Genoa in terz'ultima posizione. Il club sta anche valutando Mario Balotelli ma al momento qualunque possibile trattativa per l'ex giocatore del City è congelata, anche in attesa di conoscere gli eventuali recuperi dei vari elementi infortunati.

Oltre al lungodegente Malinovskyi infatti, Gilardino deve fare i conti con i problemi muscolari di Vitinha, fuori per un mese, e per quelli meno gravi ma comunque impattanti sul gruppo di Badelj, Messias, Ekuban, Bani e Miretti. Oggi intanto è prevista la ripresa degli allenamenti e domani il club ha deciso di aprire le porte del centro sportivo ai tifosi che potranno così seguire la seduta pomeridiana, che inizierà alle 15, e caricare la squadra in vista del prossimo impegno. (ANSA).