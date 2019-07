Conto alla rovescia per l’inizio ufficiale della stagione del Milan. Lo scrive questa mattina il quotidiano Il Giornale in vista del raduno. Domani la presentazione ufficiale di Giampaolo: c’è grande attesa per le prime parole del nuovo tecnico, che da martedì darà il via agli allenamenti della squadra a Milanello. Il Milan è ancora un cantiere: Maldini e Boban stanno lavorando ai rinforzi.