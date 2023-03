Il Giornale: "Conte, fumo di Londra. Un poker di panchine per il ritorno in Italia"

MilanNews.it

"Conte, fumo di Londra. Un poker di panchine per il ritorno in Italia": titola così questa mattina Il Giornale in merito al futuro di Antonio Conte, che nelle scorse ore ha rescisso il suo contratto con il Tottenham. Inter, Milan, Roma, Juventus: l'ex ct azzurro è in pole se una di queste squadre italiane dovesse cambiare guida tecnica.