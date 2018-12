Il Giornale, Grassia: "Perché Gattuso è intoccabile?"

"Più che un ringhio, un lamento". Dalle pagine del quotidiano Il Giornale, il giornalista Filippo Grassia ha evidenziato le colpe di Gattuso nel rendimento del Milan. "Inutile e monotono il possesso-palla di Higuain e compagnia bella, arrivato oltre il 71% nel primo tempo. E nessuno a mettere in discussione il tecnico. Il silenzio - scrive - è quasi assordante per buona sorte dell’allenatore che sconta il profondo rosso di bilancio, l'infelice mercato della scorsa stagione, ma anche l'incapacità di cambiare canovaccio. Quello che manca a Gattuso è la forza di sfruttare i giovanotti a disposizione anche in posizione diversa. Avanti di questo passo finirà a oltre 40 lunghezze dalla vetta. La rosa è modesta, ok. Gli infortuni sono stati numerosi, ok. Ma perché i grandi non fanno la differenza?".