"I medici del calcio non tornano in campo": titola così questa mattina Il Giornale. In merito alla ripresa del calcio, ad alzare la voce sono ora i medici delle squadre di Serie A, i quali si sono schierati contro il protocollo presentato dal Comitato tecnico scientifico che dà piena responsabilità sia civile che penale sui tesserati proprio ai medici sociali dei club.