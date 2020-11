Il Giornale: "Il Milan riscopre la sconfitta. Che crollo dopo 24 partite"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Il Milan riscopre la sconfitta. Che crollo dopo 24 partite". Brutto ko ieri sera contro il Lille dei rossoneri di Pioli che non perdevano una partita dallo scorso 8 marzo contro il Genoa sempre a San Siro. I francesi sono apparsi più in palla, ma sono stati "aiutati" anche da un rigore molto generoso e da due errori in occasione degli altri due gol.