Il Giornale: "L'incontentabile Ibra rinvia il 'matrimonio': Milan, mi vuoi davvero?"

"L'incontentabile Ibra rinvia il 'matrimonio': Milan, mi vuoi davvero?": titola così questa mattina Il Giornale che riferisce che il club rossonero e lo svedese non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo e quindi oggi il giocatore non sarà a Milanello. Il suo agente Mino Raiola resta però ottimista sul prolungamento di contratto di Ibra, il quale pretende uno stipendio da fuoriclasse.