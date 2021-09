Il Giornale: "La Milano in chiaroscuro: applausi ma niente punti tra i fantasmi del passato"

"La Milano in chiaroscuro: applausi ma niente punti tra i fantasmi del passato": titola così questa mattina Il Giornale sugli esordi in Champions League di Milan e Inter. A Liverpool i rossoneri hanno perso e si sono dimostrati ancora un po' acerbi, ma possono essere contenti per l'impatto di Mike Maignan che non sta facendo rimpiangere Gigio Donnarumma. I nerazzurri, che stanno inziando a sentire la mancanza di Lukaku, sono usciti sconfitti invece dal match casalingo contro il Real Madrid.