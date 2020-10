Il Giornale: "La Serie A sceglie il Fondo. E chiede aiuto al governo"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così oggi: "La Serie A sceglie il Fondo. E chiede aiuto al governo"". Il noto quotidiano spiega che ieri la Lega ha dato il via libera al fondo Cvc-Advent-Fsi per la media company sui diritti tv. Intanto, le società del massimo campionato italiano, visto il momento di difficoltà che tutte stanno vivendo, vogliono chiedere un sostegno al governo.