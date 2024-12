Il Giornale: "Milan, allarme rosso per lo stop del prezioso Pulisic"

Il Giornale in edicola oggi titola così: "Milan, allarme rosso per lo stop del prezioso Pulisic". In casa rossonera c'è un po' di preoccupazione per l'esito degli esami a cui si sottoporrà oggi Christian Pulisic per capire l'entità del problema muscolare al polpaccio. Si teme possa stare fuori 20 giorni e dunque saltare diverse partite. La speranza a Milanello è che non sia così perchè fin qui il contributo di capitan America è stato decisivo.

Questi i numeri stagionali di Pulisic in rossonero:

PRESENZE SERIE A: 14

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 20

MINUTI IN CAMPO: 1437'

GOL: 8