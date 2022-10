Il Giornale: "Milan, attento alle verità oltre il torto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, attento alle verità oltre il torto". Si continua a parlare del clamoroso errore arbitrale a favore del Chelsea, che ha messo d'accordo tutti, compresi i giocatori inglesi (Mount ha dichiarato: "Sorpreso per il rigore concesso, Tomori non andava espulso"). Nonostante l'uomo in meno per gran parte della partita, la squadra di Pioli è piaciuta e ha fatto tremare i Blues in più occasioni.