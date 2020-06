In merito al rinnovo di Gigio Donnarumma, Il Giornale in edicola stamattina riferisce che arrivano segnali positivi: le parti stanno infatti discutendo la formula del prolungamento del giovane portiere milanista. Anche le parole di ieri in conferenza di Stefano Pioli fanno ben sperare: "Non lo vedo lontano dal Milan".