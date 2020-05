Il Giornale - Milan, Ibra manda messaggi ai rossoneri

"È stato bello vedere The last dance. Ora sapete com’è giocare con un vincente, che vi piaccia o meno. Se non vi piace, non mettetevi in gioco": nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato questo post sui social e secondo molti è stato il suo modo per lanciare un messaggio al Milan. Lo svedese è in attesa di conoscere i programmi del club per il futuro e soprattutto di ricevere l'eventuale proposta di rinnovo, ma intanto lancia questo messaggio: sapete bene come sono, se non vi piace non sedetevi nemmeno al tavolo per parlare del futuro.