Il Giornale - Milan, ieri vertice dirigenziale per tracciare i piani futuri

Come riportato da Il Giornale, ieri si è tenuto un vertice con la dirigenza del Milan al completo. Era presente anche Gordon Singer, insieme a Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Sul tavolo c’è il futuro prossimo della società che cambierà in base alla qualificazione o no alla prossima Champions League. Molto probabile però che i piani societari cambieranno qualora il Milan non dovesse raggiungere l’obiettivo stagionale. Rinnovi di contratto, mercato e riconferme di alcuni giocatori i punti da valutare.