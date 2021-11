Il Giornale: "Milan, il primo ko è figlio dell’emergenza continua"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Milan, il primo ko è figlio dell’emergenza continua". Sabato a Firenze è arrivata la prima sconfitta stagione in Serie A della squadra di Pioli che continua ad avere diversi infortunati e finora non ha praticamente mai avuto tutta la rosa a disposizione. Il tecnico non cerca scuse, ma alla lunga le troppe assenze si fanno sentire.