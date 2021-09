Il Giornale: "Milan, il ritorno con Pioli nell’habitat naturale. Ma senza il totem Ibra"

"Milan, il ritorno con Pioli nell’habitat naturale. Ma senza il totem Ibra": titola così stamattina l'edizione odierna de Il Giornale in merito al ritorno in Champions League dei rossoneri questa sera contro il Liverpool dopo sette lunghi anni. Purtroppo per il match di Anfield, il Diavolo non potrà contare sul suo leader assoluto Zlatan Ibrahimovic, che è rimasto fuori dai convocati di Pioli a scopo precauzionale per un'infiammazione al tendine d'Achille.