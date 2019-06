Il Giornale - Milan, il Tas resta un alleato prezioso

Questa volta l’Uefa ha giocato in difesa. E invece di andare decisa all’attacco, come fece col Milan dei cinesi cancellandolo dall’Europa League, ha scelto di attendere l’esito del secondo ricorso al Tas presentato da Elliott. Lo scrive il quotidiano Il Giornale in edicola questa mattina, che aggiunge: Uefa e Milan hanno sempre la possibilità di trovare una accordo che non risulti troppo pesante per i piani di rilancio del club e consenta alla federazione europea di non provocare ulteriori proteste da parte di altre squadre colpite dal FPF. I legali schierati da Elliott devono lavorare su due fronti: da una parte preparare la documentazione per il ricorso, dall’altra negoziare con la camera giudicante. Di sicuro da Losanna non arriverà un provvedimento utile prima dell’inizio della prossima stagione europea. Per ora, dunque, il Milan è dentro l’Europa League. Il Tas continua a essere l’alleato prezioso per i rossoneri.