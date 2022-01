Il Giornale: "Milan in stile inglese. I suoi peccati originali nascosti solo dai torti"

"Milan in stile inglese. I suoi peccati originali nascosti solo dai torti": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che in casa rossonera, in perfetto stile anglosassone, si è preferito evitare di fare processi mediatici contro l'arbitro Serra per il grave errore commesso in Milan-Spezia. A pesare sulla frenata del Diavolo in queste ultime settimane ci sono però certamente anche alcuni errori nella programmazione tecnica della stagione, come per esempio il fatto che dal mercato non arrivati i rinforzi necessari.