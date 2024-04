Il Giornale - Milan, per Pioli è un doppio game over: addio all'ultimo obiettivo stagionale e conferma sempre più lontana

vedi letture

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna de Il Giornale, l'eliminazione di ieri del Milan contro la Roma dall'Europa League rappresenta un doppio game over per Stefano Pioli: i rossoneri salutano anche l’ultimo obiettivo stagionale (resta solo da difendere il secondo posto in campionato) e inoltre ora la sua conferma sulla panchina del Diavolo anche per il prossimo anno è sempre più lontana.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il match, Pioli ha risposto così ad una domanda sul suo futuro: "Cosa cambia nel mio futuro? Portate pazienza fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme io e la società e affronteremo il discorso".