Il Giornale - Milan, Pioli punta subito su Vasquez? Potrebbe giocare lui in porta contro il Torino

Secondo Il Giornale in edicola stamattina, domani contro il Torino, match valido per gli ottavi di Coppa Italia, ci potrebbe essere un'importante novità nella formazione iniziale del Milan: Stefano Pioli starebbe infatti pensando di puntare subito in porta su Devis Vasquez, ultimo acquisto del club di via Aldo Rossi. Il tecnico rossonero vuole vedere che tipo di sicurezza può dare il portiere colombiano alla difesa milanista.