Il Giornale: "Milan più forte del Covid. Un tris spettacolare per fare piccolo Mou"

"Milan più forte del Covid. Un tris spettacolare per fare piccolo Mou": è questo il titolo scelto stamattina da Il Giornale per commentare la bella vittoria di ieri sera del Diavolo che ha battuto 3-1 la Roma di Mourinho grazie ai gol di Giroud, Messias e Leao. I rossoneri, decimati dalle assenze (cinque giocatori out per il Covid, tre in Coppa d'Africa e due infortunati), hanno dato così un segnale forte al campionato ed in particolare alla capolista Inter, ora distante un solo punto.