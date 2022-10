Il Giornale: "Milan, poker da sogno. Per stare in Champions ora basta un pareggio"

MilanNews.it

Il Giornale in edicola questa mattina titola così sui rossoneri che ieri hanno battuto 4-0 la Dinamo Zagabria in Croazia: "Milan, poker da sogno. Per stare in Champions ora basta un pareggio". Con questo successo, il Diavolo è salito al secondo posto in classifica nel Girone E alle spalle del Chelsea e per qualificarsi agli ottavi gli basterà non perdere mercoledì contro il Salisburgo a San Siro.