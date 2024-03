Il Giornale - Pulisic antisportivo? I due precedenti che devono far arrossire Sarri e i tanti che hanno fatto la morale all'americano

L'episodio del secondo giallo rimediato venerdì sera da Pellegrini durante Lazio-Milan ha fatto molto discutere: dopo un contatto fortuito con Bennacer, Castellanos resta a terra, la palla arriva al terzino biancoceleste che non butta fuori il pallone e aspetta il fischio dell'arbitro che però non arriva e così è costretto poi a trattenere Pulisic che intanto gli aveva scippato la palla. Dopo la partita si sono scatenate le critiche nei confronti dell'attaccante americano che è stato definito anche "antisportivo" (sui social è stato anche insultato e minacciato di morte).

Ma, come riporta stamattina Il Giornale, ci sono due precedenti che devono far arrossire Sarri e i tanti che hanno fatto la morale a Pulisic: il primo è datato 16 ottobre 2021, in un Lazio-Inter 3-1, uno dei gol dei biancocelesti arriva con Dimarco a terra. Il tecnico dei laziali, dopo l partita, disse: "Ma se l'arbitro non fischia si gioca!". L'altro precedente è datato invece 22 dicembre 2023: durante Salernitana-Milan 2-2, Candreva segna con Tomori a terra. In quel caso però, dopo la partita, i commenti anti-milanisti si possono riassumere così: "Peggio per voi!".