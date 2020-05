Il Giornale - Ripresa Serie A, il 28 maggio si decide: ipotesi ripartenza il 20 giugno

Arriva finalmente una bella notizia per il calcio italiano: il Comitato tecnico scientifico ha infatti accettato il nuovo protocollo e ha dato il via libera agli allenamenti collettivi. Si tratta di un primo passo importante anche verso la ripresa della Serie A: come riporta Il Giornale, il 28 maggio, in una riunione tra il ministro Spadafora, la Figc e la Lega di A, verrà deciso se e quando ripartirà il massimo campionato italiano. Si lavora per riprendere il 13 giugno, ma è più probabile che la stagione ricominci tra il 20 giugno.