Il Milan non si ferma più, scrive il collega Franco Ordine sulle pagine del quotidiano Il Giornale. Il titolo del pezzo è il seguente: "Solo Ibra non sale sull’OTTOvolante milanista". Lo svedese non ha gradito la seconda sostituzione di fila e non ha mancato di esternare il suo disappunto. Poco male: i rossoneri, infatti, all’ottavo risultato utile consecutivo, adesso puntano la Roma.