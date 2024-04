Il Giornale su Juventus e Milan: "I resti delle anti-Inter"

All'indomani del pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan, l'edizione de Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "I resti delle anti-Inter". Le presunte rivali dei campioni d'Italia a secco al termine di una partita piuttosto noiosa e con poche emozioni. I bianconeri ci hanno sicuramente provato di più, soprattutto nel secondo tempo, mentre i rossoneri si sono di fatto accontentati del pari per tenere a distanza la Juve in classifica e blindare il 2° posto.

Questo il tabellino di Juventus-Milan di Serie A:

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 71’ McKennie), Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostić (dal 62’ Chiesa); Vlahović (dal 62’ Milik), Yıldız (dal 82’ Miretti). A disp.: Perin, Pinsoglio; Alex Sandro, Djaló, Rugani; Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Kean. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Musah (dal 82’ Bartesaghi), Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli (dal 62’ Bennacer), Reijnders; Pulisic (dal 82’ Chukwueze), Loftus-Cheek (dal 82’ Zeroli), Leão; Giroud (dal 71’ Okafor). A disp.: Nava, Maignan, Caldara, Simić, Terracciano. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Ammoniti: 45’+1 Musah,

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.