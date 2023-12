Il Giornale titola su Milan e Inter: "Milano derby arabo"

L’edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina su Milan e Inter: "Milano derby arabo". Gli arabi guardano ai due club milanesi: per il Diavolo, nelle ultime ore è rispuntato il nome di Investcorp dopo il viaggio nel Golfo Persico di Gerry Cardinale, il quale sarebbe in cerca di nuovi finanziatori (anche se queste voci sono state smentite ieri). Per quanto riguarda l'Inter, a maggio scade il prestito di Oaktree da 350 milioni e spunta una banca qatariota "respinta" dallo United.

Al momento RedBird cerca solo capitali per rafforzarsi e non un soggetto a cui cedere il Milan. Prima di cercare un venditore, il fondo americano vuole chiudere la questione della costruzione del nuovo stadio di proprietà. Non è tra l'altro la prima volta che Investcorp viene accostato al Milan: prima di chiudere la trattativa con RedBird, Elliott aveva avuto numerosi colloqui anche con il fondo del Bahrein.