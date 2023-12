MN - Voci Cardinale-Investcorp prive di fondamento: il punto

Nelle scorse ore sono circolati diversi rumor su presunti incontri avvenuti tra esponenti del fondo Redbird e rappresentanti di Investcorp per immissioni di capitale in RedBird e nell'AC Milan, con il frontman del fondo statunitense che sarebbe alla ricerca di nuovi investitori.

Stando a quanto filtra da ambienti vicini al numero uno di RedBird, Cardinale non ha mai incontrato nessuna persona riconducibile ad InvestCorp. Al momento non è in programma farlo e qualunque idea che preveda un'evoluzione in questa direzione è priva di fondamento.