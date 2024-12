Il Giornale titola sul Milan: "Fatal Verona a chi?"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina sul Milan: "Fatal Verona a chi?". Stasera i rossoneri saranno impegnati su un campo che non evoca per nulla bei ricordi ai milanisti. Il Diavolo deve vincere a tutti i costi, ma non arriva a questa sfida nelle migliori condizioni tra l'emergenza infortuni (otto giocatori out), la contestazione dei tifosi e le continue voci di esonero di Paulo Fonseca. A rendere tutto più complicato c'è poi sempre il caso Theo Hernandez che partirà anche stasera dalla panchina, al suo posto dentro Jimenez.

In merito al francese, il tecnico portoghese ha spiegato ieri in conferenza stampa: "Se ho parlato con Theo? Come faccio sempre abbiamo parlato prima della partita. Per me la situazione di Theo è facile da spiegare. Ha giocato tanto, è stato in nazionale. Non ha ancora trovato la miglior condizione fisica, magari ha bisogno di ritrovare le condizioni per stare bene. Theo è importantissimo per noi. Non è mai una punizione per lui, è semplicemente per farlo tornare nella condizione migliore. Continuo a dire che per me è il miglior terzino del mondo".