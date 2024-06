Il Giornale titola sul Milan: "Ibra veste il Diavolo"

"Ibra veste il Diavolo": è questo il titolo odierno de Il Giornale all'indomani della lunga conferenza stampa (75 minuti) di Zlatan Ibrahimovic a Milanello, durante la quale ha annunciato ufficialmente Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero. Sono tanti i temi trattati dallo svedese: dal suo nuovo ruolo al perchè è stato scelto Fonseca fino alle sue ambizioni ("Il mio obiettivo è vincere, non arrivare nei primi 4") e al no ad Antonio Conte ("Non era quello che cercavamo").

Lo svedese ha parlato poi anche di mercato, togliendo innanzitutto Maignan, Theo Hernandez e Leao dalla lista dei giocatori in uscita: "Tutti e tre restano. Grazie ai risultati finanziari degli ultimi anni, il Milan non ha bisogno di cedere qualche top e può quindi trattare i rinnovi senza problemi". Non poteva poi mancare una domanda sul nuovo attaccante ed in particolare su Zirkzee: "Zirkzee è molto bravo, viene dalla scuola dell'Ajax, non faccio paragoni con il giovane Ibra, non è il solo che seguiamo per quel ruolo. Io non tratto con i procuratori: per me o è bianco o è nero, Furlani e Moncada invece sono più pazienti. Ma non facciamo beneficenza, ho avuto la scuola di Raiola e di Galliani".