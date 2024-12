Il Giornale: "Tra Atalanta e Milan va in scena il calcio 'capovolto'"

vedi letture

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Tra Atalanta e Milan va in scena il calcio 'capovolto'". Per classifica e numeri, la Dea è la grande e i rossoneri sembrano la provinciale di lusso. Il Diavolo è atteso da una sfida davvero difficile contro un avversario in grande forma (è reduce da otto successi di fila tra Serie A e Champions League) e lo sa bene anche Paulo Fonseca che ieri in conferenza stampa ha dichiarato che "non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta".

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it