Il Giorno - Avvertite nuove vibrazioni a San Siro durante Inter-Roma

Secondo quanto riporta questa mattina Il Giorno, durante la gara tra Inter e Roma giocata sabato scorso a San Siro davanti a 75.000 spettatori, lo stadio ha ripreso a vibrare come aveva già fatto in passato prima della pandemia. Sono state rilevate infatti delle vibrazioni per la prima volta dal 2019. In quell'occasione erano stati chiusi tre settori nel terzo anello blu e tre nel terzo rosso, a oggi ancora interdetti al pubblico.