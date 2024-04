Il Giorno - Milan sempre convinto di costruire lo stadio a San Donato. Lettera di Scaroni a Fontana

Secondo quanto riportato da Il Giorno, il Milan ha confermato "il fermo intendimento di perseguire l’obiettivo di edificare un nuovo stadio nell’area San Francesco del Comune di San Donato Milanese"; vanno in questa direzione le interlocuzioni con Francesco Squeri, sindaco di San Donato, il quale "è pronto a chiedere al governatore lombardo Fontana di promuovere - si legge - un accordo di programma finalizzato a ottenere il via libera per l’edificazione del nuovo stadio e degli altri immobili previsti nel progetto del club nell’area limitrofa: un albergo, ristoranti, uffici, uno store del Milan, un museo della squadra rossonera, una grande piazza e un auditorium. Prima di procedere con l’accordo di programma, però, è necessaria l’approvazione di alcune varianti urbanistiche relative all’area".

Il presidente rossonero Paolo Scaroni, tramite una lettera indirizzata al governatore della Lombardia Attlio Fontana, ha auspicato che il percorso amministrativo dei due enti locali approfondisca in tempi rapidi ogni opportuna tematica e consenta alla società di dar luogo all’investimento pianificato.

L’ipotesi di una ristrutturazione dello stadio di San Siro promossa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala tramite uno studio affidato a Webuild che sarà pronto a giugno non rallenta, dunque, il progetto rossonero di costruire il suo nuovo impianto a San Donato Milanese.