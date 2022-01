Il Giorno - San Siro, Milan e Inter dovranno spendere 300mila euro per sistemare il prato

Porzioni di campo sconnesse, zolle che si alzano, buche come trappole per le gambe dei calciatori. La spesa media di manutenzione ordinaria per una squadra di Serie A è di 100-150 mila euro, ma a San Siro raddoppiano anche i costi. Intanto domani Milan-Juventus si giocherà nel deserto, 5000 spettatori e curve deserte. La Sud però sta organizzando un'accoglienza calorosa ai propri beniamini. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Giorno.