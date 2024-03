Il giudizio della Gazzetta sull'acquisto di Pulisic: "Ricorda Donadoni, anche se meno talentuoso"

vedi letture

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha proposto un pagellone sugli acquisti più chiacchierati dello scorso mercato di Serie A. Non potevano mancare diversi giocatori rossoneri, con il Milan assoluto protagonista dell'ultima sessione estiva di calciomercato. A essere valutati, nello specifico, gli ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, ma anche l'innesto più oneroso dell'estate del Diavolo, Samuel Chukwueze. Il voto all'operazione Christian Pulisic è 7.5 e il titolo della pagella della Gazzetta recita così, questa mattina: "Americano sì, americanate no. Genio razionale". E poi, ancora: "Lo scacchista".

La similitudine con gli scacchi viene in automatico: l'americano non ha mai nascosto la sua passione per il gioco con le pedine bianconere e in campo si muove con l'intelligenza e la scaltrezza dei più grandi scacchisti. Scrive la rosea: "Usa la testa, ricerca l’essenzialità, difficile che si smarrisca in una giocata fine a se stessa: che sia un tacco o uno “scavetto”, sceglie la soluzione più difficile quando è convinto che possa generare qualcosa di importante". Quindi un paragone con un ex rossonero del passato: "Ricorda un po’ Roberto Donadoni, rispetto al quale è forse meno talentuoso, ma altrettanto efficace".