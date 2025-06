Masala: "Theo avrebbe motivo di restare se carico e motivato"

vedi letture

Da un paio di giorni, la notizia del giorno in casa Milan è quella relativa al futuro di Theo Hernandez, sempre più vicino a trasferirsi all'Al Hilal in Arabia Saudita dopo aver deciso di accettare la corte del club oggi allenato da Simone Inzaghi. Da almeno un mese c'erano pressioni dei sauditi, con l francese che aveva sempre declinato nella speranza di un'offerta dall'Europa. A commentare l'intera faccenda, e il suo probabile esito, anche il collega della Gazzetta dello Sport Andrea Masala che oggi ha espresso la sua opinione sulle colonne della rosea.

Il commento del collega Andrea Masala sulla cessione sempre più probabile di Theo Hernandez all'Al Hilal: "Un come l'attuale Theo ha quindi una gestione complicata. In una squadra che deve ritrovare non soltanto la fiducia ma anche i risultati, avrebbe motivo di restare se carico e motivato. Accanirsi in un ulteriore rilancio rischia di diventare un'impresa ormai fuori tempo massimo. Tanto varrebbe svoltare subito, con una bella contropartita a doppia cifra".