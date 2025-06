Il Milan apre il suo primo Milan Junior Camp in Georgia

vedi letture

AC Milan è lieto di annunciare l'apertura del suo primo Milan Junior Camp in Georgia, più precisamente a Tbilisi. Sviluppato in collaborazione con Sports Corporation LLC, il Camp si svolgerà dall'8 al 14 settembre presso il Centro Sportivo della Federazione Calcistica Georgiana, situato sull'altopiano di Nutzubidze a Tbilisi.

Dopo la coinvolgente partita delle Legends disputata lo scorso anno su suolo georgiano, questa nuova iniziativa rappresenta un passo importante nel rafforzamento del rapporto del Club con il Paese e con la sua appassionata comunità calcistica. Il progetto testimonia l'impegno continuo di AC Milan nel costruire legami internazionali e nel promuovere lo sviluppo del calcio locale attraverso la condivisione dei valori e del know-how rossonero.

Aperto a bambini e bambine dai 6 ai 15 anni, il Milan Junior Camp offre un'esperienza formativa unica basata sul Metodo Milan. Sotto la guida di allenatori rossoneri certificati, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella filosofia di allenamento rossonera, in un programma pensato per promuovere il divertimento, il lavoro di squadra e la crescita personale, in un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante.

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, ha commentato: "Siamo entusiasti di portare il progetto Milan Junior Camp in Georgia. Ogni occasione per condividere la nostra passione, i nostri valori e i nostri metodi di allenamento in nuovi Paesi è per noi motivo di grande orgoglio. Entrare in contatto con giovani appassionati di calcio ci consente di lasciare un segno positivo nel loro percorso sportivo e personale."

George Popkhadze, Lorenzo Cipriani e Guram Kachakhidze, fondatori di Sports Corporation LLC, hanno aggiunto: "Siamo orgogliosi di accogliere il Milan Junior Camp nella nostra città. Questo programma offre ai bambini un allenamento di livello élite, unito a esperienze divertenti e memorabili, il tutto in un ambiente professionale. Per noi è altrettanto importante mantenere un dialogo costante con le famiglie durante tutta la settimana, affinché si sentano pienamente coinvolte nel progetto e nell'esperienza unica firmata AC Milan."