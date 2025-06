Ravezzani: "Questo era il momento per il Milan di vendere Theo"

Dopo sei stagioni in rossonero, in cui è diventato uno dei simboli della squadra nonché uno dei capitani, Theo Hernandez lascerà il Milan direzione Arabia Saudita: ad aspettarlo c'è l'Al Hilal di Simone Inzaghi che mette sul piatto circa 30 milioni complessivi per il club milanista e oltre 20 all'anno per il giocatore francese. Una telenovela, considerando la questione contrattuale, il rendimento dell'ultima stagione e tanti altri fattori, che ha alimentato i commenti degli addetti ai lavori.

Ha detto la sua anche Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, che ha affidato il suo punto di vista sull'operazione di mercato al suo profilo X. Queste le sue parole: "C’è un momento opportuno per vendere un calciatore, per quanto forte: se è con te da anni, se chiede troppo per rinnovare, se è a scadenza, se viene da una stagione poco brillante, se la sua vita extra campo è chiacchierata. Questo era per il Milan il momento di vendere Theo".