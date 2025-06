Allegri come Conte? M.Orlando: "Sì però il Milan deve fare mercato"

Il Milan ha deciso per la prossima stagione, dopo il fallimento dell'ultima, di affidarsi a una vecchia conoscenza rossonera e tecnico molto esperto come Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese torna sulla panchina del Diavolo undici anni dopo e c'è chi spera, vista l'assenza dalle coppe europee, che il Milan possa solcare le orme del Napoli di quest'anno. Ed è questa la domanda che è stata posta ad alcuni opinionisti di TMW Radio nelle scorse ore: può Allegri fare come Conte l'anno scorso?

La risposta di Massimo Orlando, ex giocatore e oggi allenatore: "Sì. Bisogna però che facciano mercato. Se mi rimane Leao, se si rinforzano a centrocampo e arriva Leoni dietro, e magari qualche altro colpo, giocando una partita a settimana saresti avvantaggiato. I dirigenti hanno l'obbligo di fare una squadra che punti allo Scudetto dopo quanto visto lo scorso anno"