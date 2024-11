Il gol annullato a Rudiger in Real Madrid-Milan: overrule del VAR corretta. La differenza tra deviazione e giocata deliberata

vedi letture

Al minuto 81 di Real Madrid-Milan di ieri sera i Blancos avevano trovato, o così è stato inizialmente, il gol del 2-3 con Rudiger, abile a depositare in rete con un tiro al volo una respinta improvvisa di Maignan, lanciatosi in tuffo nel cuore dell’area di rigore.

Dopo un check con la sala VAR il direttore di gara Vincic ha invece annullato la rete per offside, senza andare al monitor per l’On Field Review.

C’è stata un po’ di confusione sull’argomento, ma la lettura dell’episodio è piuttosto semplice. Il calciatore del Real Madrid in fuorigioco non è Rodrygo (in quel caso ci sarebbe stato bisogno di una OFR per valutare o meno il suo impatto sul difendente) ma proprio Rudiger: al momento del cross di Ceballos dalla trequarti il difensore del Real Madrid si trovava oltre l’ultimo difensore rossonero ed era quindi in posizione di offside.

Questo perché l’intervento di Maignan è stato considerato, giustamente, come deviazione e non come giocata deliberata. La prima non avvia un nuovo possesso, “sanando” quindi l’eventuale posizione di fuorigioco dell’attaccante, mentre la seconda sì.

Per l’IFAB il “gioco deliberato” è quando un giocatore ha il controllo della palla con la possibilità di passarla a un compagno di squadra o di impossessarsene. Chiaramente non il caso di Maignan di ieri, in quanto il portiere rossonero effettua una deviazione che non rimette in gioco Rudiger. Fuorigioco oggettivo, overrule giusta.