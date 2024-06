Il Lille annuncia subito il sostituto di Paulo Fonseca

Tramite il proprio sito ufficiale, il Lille ha comunicato subito il successore di Paulo Fonseca:

"Il LOSC e il suo presidente, Olivier Létang, sono lieti di ufficializzare oggi l'arrivo di Bruno Génésio come allenatore della squadra professionistica. Il tecnico, 57 anni, ha firmato un contratto biennale a favore del club del Lille. Il miglior allenatore della Ligue 1 2022 è stato così scelto dal club per succedere a Paulo Fonseca sulla panchina dei Dogues.

"È un grande piacere - ha detto Letang - ufficializzare l'arrivo di Bruno Génésio. Ci è diventato evidente in caso di partenza di Paulo, tanto che Bruno è l'unico allenatore con cui abbiamo contattato e parlato. Bruno ha una vasta esperienza nel calcio, sia in Ligue 1 che nelle competizioni europee. Ha ottenuto risultati positivi con tutte le squadre che ha allenato. La sua visione, la sua metodologia di lavoro e la sua gestione corrispondono completamente a ciò che vogliamo.

Bruno ci permetterà di continuare il lavoro iniziato due stagioni fa, sia in termini di gioco messo in campo, di ambizione e voglia di fare sempre, di sviluppo di giovani talenti e più in generale di evoluzione del LOSC. Siamo molto felici di accogliere un allenatore dal profilo sportivo e umano completamente in linea con la nostra società, il nostro territorio e i nostri valori. Benvenuto al Nord Bruno!".