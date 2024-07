Il Lione cerca Musah: un'offerta seria può essere considerata

Yunus Musah è stato uno dei diversi acquisti del Milan della scorsa estate: l'americano è arrivato dal Valencia e ha collezionato ben 40 presenze con i rossoneri e di queste poco più della metà, 22, da titolare. Numeri importanti per un ragazzo che, va ricordato, ha solamente 20 anni. Il centrocampista è appena arrivato in ritiro a New York insieme al connazionale Christian Pulisic e Fonseca avrà modo di conoscerlo in questi giorni, anche per capire come sfruttarlo.

La Gazzetta dello Sport oggi però riporta l'indiscrezione rimbalzata ieri dalla Francia - e più precisamente da Footmercato.net - secondo cui il Lione sarebbe interessato al centrocampista americano del Milan. Il club rossonero l'anno passato acquisto Musah per circa 20 milioni di euro e oggi potrebbe essere disposto a parlare con il Lione - così come con qualsiasi altro potenziale acquirente - solo in presenza di un'offerta considerata seria dal punto di vista economico.