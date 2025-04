Il Liverpool prepara la festa: un punto e sarà campione d'Inghilterra

(ANSA) - LONDRA, 24 APR - Manca ormai un solo punto al Liverpool per la certezza matematica del 20/o titolo nazionale: dopo il pareggio di ieri sera l'Arsenal è rimasto a -12 dalla vetta quando mancano quattro partite al termine del campionato, e già domenica, in casa contro il Tottenham, i Reds potrebbero festeggiare. Da settimane è cominciato il conto alla rovescia per la squadra di Arne Slot, stabilmente prima ormai dalla fine dello scorso anno, e finalmente questo potrebbe diventare il turno della consacrazione. Ad Anfield, contro gli Spurs, acerrimi rivali dell'Arsenal, basterà non perdere al Liverpool per eguagliare il primato del Manchester United di 20 campionati vinti.

In caso di sconfitta, viceversa, solo la vittoria dell'Arsenal sabato contro il Bournemouth, potrebbe ritardare la festa dei Reds, a cui comunque basterà un punto contro il Chelsea la settimana successiva. In linea del tutto teorica, l'Arsenal può ancora vincere la Premier League, ma solo per differenza reti (attualmente è staccato di 10 gol dai Reds), se vincesse tutte le partite rimanenti e il Liverpool perdesse le sue. (ANSA).