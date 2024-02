Il magic momenti del Rennes: questi gli ultimi risultati in Ligue One

vedi letture

Vigilia di Milan-Rennes, playoff di andata dell'Europa League in programma domani sera a San Siro. I rossoneri, reduci da un ottimo periodo di forma in campionato (7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9) dovranno fare i conti contro un'altra squadra in stato di grazia. Infatti i francesi allenati da Julìen sono reduci da 5 vittorie di fila in Ligue 1 (così come il Milan, non perdono da dicembre). Questo un breve focus che riguarda il magic moment degli avversari dei rossoneri domani sera.

Infatti il Rennes nelle ultime 5 gare di campionato ha segnato ben 11 reti, subendone solo 4. Un vero e proprio periodo magico per i rossoneri di Francia, chiamati domani all'impresa contro un Milan che sta bene e che vuole vincere una partita importante per il proprio nuovo percorso in Europa League.