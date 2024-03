Il Manchester City annuncia: contro il Milan il 27 luglio nell'anniversario dell'ultimo incontro di 10 anni fa

Così come il Milan, il Manchester City ha pubblicato un comunicato con il programma del Soccer Tour negli USA di questa estate:

"Il tour di quattro partite sarà organizzato in collaborazione con FC Series, una vetrina per club internazionali con partite negli Stati Uniti.

Il City inizierà la stagione pre-campionato contro i campioni della Premier League scozzese Celtic il 23 luglio al Kenan Stadium, Chapel Hill. Sarà la prima volta che le due squadre si affronteranno dalla fase a gironi della Champions League del 2016.

L'iconico Yankee Stadium di New York ospiterà la squadra maschile del Manchester City che affronterà l'AC Milan il 27 luglio 2024. L'evento celebra il 10° anniversario dell'ultimo incontro tra le due squadre, con la precedente partita che si è svolta a Pittsburgh, in Pennsylvania, nello stesso giorno. data durante il tour pre-stagionale 2014 del City.

Nello stesso fine settimana, i fan potranno anche vedere il club gemello del City, il New York City FC in azione il 28 luglio 2024 mentre affronterà il Querétaro FC nella Coppa di Lega.

La squadra di Pep Guardiola si dirigerà quindi in Florida, per affrontare il suo ex club, il Barcellona, ​​al Camping World Stadium di Orlando il 30 luglio 2024, prima di recarsi a Columbus, Ohio, per l'ultima partita".