Il "Maradona" verso il sold-out per Napoli-Milan: disponibili pochi biglietti

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Milan che si disputerà il 29/10/2023 h 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si avvia alla conclusione anche la fase dedicata alla vendita libera perchè al momento il sold-out è ad un passo: restano pochissimi biglietti di Tribuna Posillipo prima di annunciare il tutto esaurito.

PREZZI

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera

CURVE INFERIORI 30 € 35 €

CURVE SUPERIORI 45 € 50 €

DISTINTI INFERIORI 55 € 60 €

DISTINTI SUPERIORI 75 € 85 €

TRIBUNA NISIDA 95 € 110 €

TRIBUNA POSILLIPO 150 € 165 €

Per la gara Napoli vs Milan sarà possibile acquistare i biglietti con tariffe dedicate per tutti gli Under-14 (tutti i nati dopo il 29/10/2009) e per tutti gli Over 65 (tutti i nati prima del 29/10/1958) nei settori di Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. Di seguito i prezzi:

TARIFFE UNDER-14

Settori Prelazione Fidelity Under-14 Vendita Libera Under-14

TRIBUNA NISIDA 65 € 75 €

TRIBUNA POSILLIPO 105 € 115 €

TARIFFE OVER-65

Settori Prelazione Fidelity Over-65 Vendita Libera Over-65

TRIBUNA NISIDA 80 € 95 €

TRIBUNA POSILLIPO 130 € 140 €