Il Mattino - Futuro Hysaj: c'è il Milan, ma potrebbe rinnovare in extremis con il Napoli

Elseid Hysaj ha il contratto con il Napoli in scadenza il prossimo 30 giugno e nelle ultime settimane si è parlato molto del suo possibile arrivo al Milan a parametro zero. Secondo Il Mattino, nonostante l'interesse dei rossoneri, non è escluso del tutto un rinnovo in extremis del terzino albanese con il club partenopeo. Le chance che ciò accada sono però molto poche.