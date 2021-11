Il Messaggero - Dazn, stop alla doppia utenza: possibile rinvio

Una nuova possibile puntata nel caso Dazn che sta tenendo banco in questi giorni dopo l'annuncio del possibile stop alla possibilità della doppia utenza su ogni abbonamento. A parlarne è l'edizione odierna de Il Messaggero, che scrive come, secondo quanto filtrava nella serata di ieri, il 'confronto con autorità e istituzioni' di Dazn potrebbe anche portare, se non a una retromarcia, almeno a un differimento del divieto alla doppia visione con un singolo abbonamento. O meglio, a prendere corpo - si legge - è l’ipotesi legata a un’entrata in vigore delle modifiche non da dicembre o da gennaio, bensì dall’inizio della prossima stagione calcistica. Conservando dunque la situazione attuale sino alla fine del campionato in corso. Un’altra soluzione allo studio è invece il pagamento di un sovrapprezzo contenuto per accedere alla duplice visione, una sorta di abbonamento premium.