Il Messaggero: "FIGC-Lega, la resa dei conti"

"FIGC-Lega, la resa dei conti", è il titolo de Il Messaggero oggi in edicola. Scudetto, retrocessioni e la norma anti-furbetti: è il giorno della resa dei conti. A via Allegri a Roma questa mattina va in scena un Consiglio Federale che si preannuncia molto caldo. Uno dei più importanti. Fondamentale per la ripresa del campionato. La serie A ha dato mandato ai suoi rappresentati in Consiglio, Dal Pino, Lotito e Marotta di battersi per evitare che l'algoritmo sia decisivo per scudetto e retrocessioni nel caso in cui queste non siano matematiche al momento di un possibile nuovo stop.